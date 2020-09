Denúncia contra Vital do Rêgo é aceita pela Justiça Federal do Paraná

Ontem, a Justiça Federal no Paraná aceitou a denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo. Ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, no dia 25 de agosto. Agora, Vital do Rêgo é réu em um processo ligado à Operação Lava Jato.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal (MPF) no mesmo dia em que foi deflagrada a 73ª fase da Lava Jato, chamada Ombro a Ombro. Na ocasião, Vital do Rêgo teve R$ 4 milhões em bens bloqueados.

Rêgo é acusado de receber propina na época em que era senador e presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) e da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investigavam a Petrobras. Segundo as investigações, Vital do Rêgo teria recebido R$ 3 milhões de Leo Pinheiro, que era presidente da OAS, para proteger executivos da empresa.

Nenhum dos empreiteiros foi convocado para depor nas sessões da CPI ou da CPMI, em 2014.A Justiça Federal também aceitou a denúncia contra outras nove pessoas, incluindo executivos da OAS e intermediadores, por corrupção e lavagem de dinheiro. Alexandre Costa de Almeida, assessor de Vital do Rêgo no TCU, também virou réu.

Na semana passada, quatro dos oito ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) se solidarizaram com Vital assim que ele foi alvo da 73ª fase da Operação Lava Jato.

"A presidência [do TCU] se solidariza com o ministro Vital do Rêgo, ao tempo em que tem certeza que os acontecimentos noticiados serão rapidamente esclarecidos e superados. Somos testemunhas da atuação delicada e diligente do ministro junto a esta Corte de contas", disse o presidente da Corte, ministro José Múcio Monteiro, ao dar início a sessão telepresencial na terça-feira passada.

"Gostaria de também manifestar minha profunda solidariedade ao ministro Vital do Rêgo, pelo momento de dor que atravessa", acrescentou o ministro Walton Alencar Rodrigues, assegurando conhecer Rêgo há anos.