Montenegro solta o verbo: 'Temos jogadores fracos'

A derrota para o Vasco, em clássico emocionante, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, ainda repercute no Botafogo. Irritado com o resultado, o ex-presidente e atual membro do comitê de futebol alvinegro, Carlos Augusto Montenegro, teve um áudio vazado no qual critica jogadores de forma genérica e enfatiza que o Glorioso realmente é "freguês" do arquirrival cruzmaltino.

"O Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. O Vasco tem 160 vitórias, a gente tem 80. É o único clube que tem essa disparidade. Já vi jogos onde o Botafogo jogou melhor e perdeu. Com os grandes times, nós dominávamos o jogo e perdíamos", frisou Montenegro, sem esconder a sua frustração com o atual momento da equipe, que não vence há seis rodadas no Brasileirão.

CRÍTICAS AO ELENCO

O dirigente também comentou que o plantel comandado por Paulo Autuori possui jogadores fracos do ponto vista técnico, mas que o Botafogo tem tido um percentual maior de acerto do que de erros na contratação de atletas. "Temos alguns jogadores fracos? Lógico que temos. Você acerta em oito, nove contratações, mas acaba errando em algumas", acrescentou.

Montenegro, inclusive, chamou atenção para o comportamento da torcida em relação ao atacante Pedro Raul, que deixou de ser querido e passou a ser contestado pelos próprios alvinegros. "Hoje está todo mundo p... com o Pedro Raul. Há duas semanas estava todo mundo chorando porque o Internacional estava querendo comprar o Pedro Raul: "não deixa o Pedro Raul ir embora do Botafogo...", ironizou o membro do comitê de futebol alvinegro.