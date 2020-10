Por IG - Esporte

O Bayern de Munique iniciou a defesa do título da Liga dos Campeões com o pé direito. Atual campeão, o time Bávaro goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, ontem, na Arena Munique, na primeira rodada do Grupo A da Champions League. Coman (2), Goretzka e Tolisso marcaram os gols do time alemão. Com o resultado, o Bayern lidera de maneira isolada o Grupo A com três pontos.

A partida começou equilibrada, mas o Bayern, com o tempo, passou a dominar as ações, e fez 1 a 0 aos 27 minutos: Kimmich deu um passe sensacional, furando toda a defesa do Atlético, e deixou Coman cara a cara com o goleiro Oblak. O Atlético sentiu o gol e o Bayern aproveitou. Aos 40, em subida rápida ao ataque, Goretzka chegou como elemento surpresa e fez 2 a 0.

No segundo tempo, depois do rebote da batida de falta de Kimmich, a bola sobrou para Tolisso soltar uma bomba de fora da área e aumentar a vantagem do time alemão, aos 20 minutos. Seis minutos depois, Coman selou a goleada. Muller fez um lançamento perfeito para o atacante, que balançou para cima do zagueiro Felipe, e chutou cruzado, fechando o placar.

Outros jogos: Salzburg 2 x 2 Lokomotiv Moscou, Real Madrid 2 x 3 Shkhtar Donetsk, Inter 2 x 2 Borussia Monchengladbah, Manchester City 3 x 1 Porto, Olympiacos 1 x 1 Olympique Marselha e Ajax 0 x 1 Liverpool.