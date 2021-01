Por IG - Último Segundo

Publicado 14/01/2021 00:00

O empresário Edson Torres afirmou ontem, no processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC), ter ajudado a arrecadar dinheiro para Witzel, antes das eleições de 2018. "Juntamos um valor de quase R$ 1 milhão de subsistência caso ele (Witzel) não ganhasse a eleição. O valor foi pago até a desincompatibilização do cargo de juiz", disse.