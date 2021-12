Arturo Vidal coloca o Manto e faz postagem nas redes sociais - Reprodução Instragram

Arturo Vidal coloca o Manto e faz postagem nas redes sociaisReprodução Instragram

I IG - Esporte

Publicado 30/12/2021 00:00

Desejado pelo Atlético Mineiro, de acordo com o jornal chileno AS, o meia Arturo Vidal participou de mais um momento polêmico. O jogador da Inter de Milão, da Itália, publicou uma foto com a camisa do Flamengo, além de outros stories no Instagram mostrando carinho pelo clube.

Se por um lado Vidal agradou a torcida rubro-negra, por outro deixou irritado os atleticanos, que se manifestaram nas redes sociais. Aos 34 anos, o meio-campista vive um momento de incerteza no futebol italiano. Sem espaço, o chileno, na atual temporada, disputou apenas 17 partidas pela Inter.

Todo mudo quer o artilheiro

Gabigol segue despertando interesse de clubbes europeus. De acordo com o portal UOL, após ser pretendido pelo Newcastle, da Inglaterra, o atacante desta vez entrou na mira do Fenerbahçe, da Turquia.

O clube teria feito uma sondagem a Gabigol por intermédio de um agente estrangeiro. No entanto, o Flamengo ainda não foi procurado pelos turcos.

O atacante, ídolo da atualidade, tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2024 e o clube não deve facilitar sua saída, pois pagou caro por ele.