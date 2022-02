Morte de congolês é 'barbárie', diz governador

Publicado 02/02/2022 00:00

"Barbárie". Foi assim que o governador Cláudio Castro classificou a morte do congolês Moïse Kabamgabe. Castro disse ainda que o crime não ficará impune e prometeu rigor na investigação. "O assassinato do congolês Moïse Kabamgabe não ficará impune. A Polícia Civil está identificando os autores dessa barbárie. Vamos prender esses criminosos e dar uma resposta à família e à sociedade. A Secretaria de Assistência à Vítima vai procurar os parentes para dar o apoio necessário", escreveu, no Twitter.

O prefeito Eduardo Paes também se pronunciou. "(...)É inaceitável e revoltante. Tenho a certeza de que as autoridades policiais atuarão com a prioridade e rigor necessários para nos trazer os devidos esclarecimentos e punir os responsáveis".