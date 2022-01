Abelão olha firme para a prancheta e solta abelhas em treino para melhorar o desempenho dos atletas - Mailson Santana/ Fluminense FC

Abelão olha firme para a prancheta e solta abelhas em treino para melhorar o desempenho dos atletas Mailson Santana/ Fluminense FC

I IG - Esporte

Publicado 24/01/2022 00:00

Além dos reforços, alguns nomes 'novos' podem surgir no elenco do Fluminense com a utilização do sub-23 por Abel Braga. Questionada pela torcida, a categoria foi criada para auxiliar na transição de jogadores mais jovens para o ritmo do profissional e também manter aqueles que já não tem idade para o sub-20, mas ainda não conseguiram uma vaga no time principal. Embora alguns jogadores já estejam participando da pré-temporada, outros podem ser novidades ao longo da temporada.

Em sua última coletiva, Mário Bittencourt revelou que Abelão gostou da proposta de integrar alguns jogadores do sub-23 no elenco principal. A categoria, que existe há dois anos, foi alvo de críticas após a eliminação na primeira fase do Brasileiro de Aspirantes. Na última temporada, o grupo amargou duas derrotas nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, para o Resende e a Portuguesa.

Ainda assim, segundo o mandatário, o plantel foi enxugado pensando na utilização da categoria. Entre aqueles que podem estrear pelo Tricolor, alguns destaques da Copinha chamam a atenção. Wallace, de 20 anos, passou a atuar na categoria em 2021.

A expectativa era de que o meia subisse na última temporada, mas um caso de indisciplina adiou o momento.