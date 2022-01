I IG - Esporte

Publicado 24/01/2022 00:00

Em 23 de janeiro de 2019, Bruno Henrique assinou contrato e tornou-se jogador do Flamengo. O resto é história: 163 jogos, 76 gols, 38 assistências e nove títulos do Rei da América de 2019 vestindo o Manto. Nas redes sociais, ele comemorou a "escolha que transformou sua vida e carreira".

"Há 3 anos eu fazia uma escolha que transformaria minha vida e minha carreira. Há 3 anos eu assinava meu contrato e me tornava jogador do Flamengo. Foi o melhor que poderia ter me acontecido. Obrigado, Mengão e Nação, por tudo o que me deram e por tudo o que construímos juntos!", postou BH27.

Quando chegou ao Flamengo, vindo do Santos, Bruno Henrique assinou até o fim de 2021. Contudo, no início de 2020, após os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o atacante renovou até dezembro de 2023.