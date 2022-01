I IG - Esporte

Publicado 24/01/2022 00:00

Engana-se quem pensa que Getúlio, centroavante contratado, mas ainda não anunciado pelo Vasco, é estático dentro da área. Quem acompanhou o ex-jogador do Avaí entende que o técnico Zé Ricardo conta, agora, com um jogador de mobilidade. É o caso do jornalista Cristian de los Santos, do Marcou no Esporte e da Rádio Jovem Pan News-SC, ouvido pelo portal Lance.

"É jogador de boa técnica, tem explosão, vontade e sabe fazer gols. É dinâmico, atua como centroavante, mas já jogou como ponta esquerda e direita. Tem essa dinâmica. O que pesa contra é que teve uma lesão no momento em que estava em ascensão, e ficou quase um ano sem atuar", explicou Cristian, ressaltando:

"Foi voltando aos poucos, pegando confiança e tendo pequenas lesões. A falta de sequência prejudicou. Ele começou a jogar mais como centroavante no Avaí. É um atleta interessante para ter como centroavante ou ponta. Faz gols de cabeça, é oportunista, a bola o procura. Tem habilidade para criar jogadas também, faz bons lançamentos e cruzamentos".