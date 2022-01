I IG - Esporte

Publicado 23/01/2022 00:00

Já são 10 negociações fechadas pelo Flamengo em 2022. Mas todos indo embora. Ontem, o goleiro Gabriel Batista assinou com o Sampaio Corrêa. Até o momento, o técnico Paulo Sousa foi a principal contratação. O português - que chegou com uma comissão técnica formada por seis profissionais - começou a trabalhar com o grupo principal na última segunda.

Além de renovar com o meia Arrascaeta até o fim de 2026, o clube também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante rescindiu com o Lille, da França, e assinou por quatro temporadas.

A diretoria tenta alcançar o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho. A proposta inicial, por quase 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,55 milhões na cotação atual), já foi enviada, mas ainda não há uma definição.

Atualmente, o Flamengo não tem negociações em andamento com nenhum nome. Porém, o comandante Paulo Sousa identificou as carências do elenco e os cartolas estão com o carrinho rodando o mercado da bola.