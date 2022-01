Publicado 25/01/2022 00:00

No fim do ano passado, Maju Coutinho se mudou para o Rio de Janeiro. "O Rio é uma cidade que te empurra para essa vida ao ar livre", diz Maju à "Veja Rio". Maju falou também de outro assunto: a maternidade. Ela faz questão de rebater a pressão que existe sobre as mulheres em torno do tema. "Considero uma pergunta machista. Não vemos essa mesma questão levantada para os homens. É como se fosse uma obrigação nossa: tem de ser assim. Não digo que eu não vou ter filhos, que eu não possa adotar. Mas acredito que, falando abertamente disso, podemos reduzir a pressão sobre a mulher."