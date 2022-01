Futebol feminino Flu - Divulgação

Publicado 23/01/2022

De olho no acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Tricolor segue reforçando o elenco da categoria. Ontem, o clube anunciou a contratação das volantes Cidiele Duarte e Taissinha, da meia-atacante Maria Vitoria e da zagueira Índia. Até agora, 11 atletas acertaram com o Fluzão. As atacantes Nadine Dias, Dan Nunes e Bebel, a goleira Nágila Santos, a lateral-esquerda Thaíni Nunes, a volante/zagueira Bia Cardoso, além da meio-campo Esterfany Santos, que vai integrar a equipe feminina de base, já haviam sido anunciadas.