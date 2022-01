I IG - Esporte

Publicado 30/01/2022 00:00

Classificada para a Copa do Mundo desde o ano passado, a Seleção Brasileira ainda segue com algumas dúvidas e a cabeça de Tite está dando "tilte". Embora invicto depois de 14 jogos disputados, o time continua sem empolgar e algumas posições parecem estar longe de uma definição para o Mundial do Qatar.

Na ausência de Neymar, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, o ataque da Seleção esteve pouco inspirado e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem balançar as redes no empate com o Equador, na última quinta. O gol brasileiro foi marcado pelo volante Casemiro. Em novembro, na vitória sobre a Colômbia, Lucas Paquetá foi quem marcou.

E o ataque segue sendo um dos problemas de Tite até aqui. Com Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha na equipe titular contra a La Tri, o trio pouco assustou em Quito. No banco, as opções eram Gabigol, Antony e Gabriel Jesus, que entraram no decorrer do duelo. O último, inclusive, não balança as redes pela Seleção desde a final da Copa América 2019.

Para o jogo com o Paraguai, terça, no Mineirão, a CBF informou que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Os valores variam entre R$ 80 (R$ 40 meia) no Setor Amarelo Superior e R$ 300 (150 meia) no Roxo Inferior.