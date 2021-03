Vacinas se esgotaram nesta quarta-feira (3) Sabrina Sá (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 03/03/2021 21:48 | Atualizado 03/03/2021 21:50



A Secretaria Municipal de Saúde de Iguaba Grande informou no fim da tarde desta quarta-feira (3), que as doses da vacina contra a Covid-19 se esgotaram no município. A secretaria está aguardando a previsão do Estado para nova remessa.



Sem as doses, a vacinação dos idosos a partir de 80 anos que estava acontecendo na Praça da Estação está suspensa. Durante esta semana, cerca de 340 idosos de 85 anos pra cima foram vacinados no local.



Valdecir Júnior, Secretário de Saúde do município, confirmou que a vacinação desta quinta-feira (4) está suspensa, mas informou que a previsão é que cheguem mais 230 doses, que serão destinadas para a faixa etária de 80 anos para cima. “A gente recebe poucas doses e todos os municípios estão chorando para o governo. Está todo muito no mesmo barco, tá difícil”, lamentou.



A cidade recebeu, na primeira etapa, 1.340 doses, dentre as quais 1.240 idosos foram vacinados. Valdecir explicou que essas 100 doses de diferença estão destinadas aos acamados, que continuam sendo vacinados.



A chegada de nova remessa será informada pela página oficial da prefeitura.