Por O Dia

Publicado 11/03/2021 21:10 | Atualizado 11/03/2021 21:11

INEA vistoriando a ZEN de Iguaba Divulgação

Uma equipe técnica do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, esteve nesta quinta-feira (11), vistoriando uma grande área no bairro Parque dos Desejos, em Iguaba Grande, local onde será instalada a Zona Especial de Negócios (ZEN). Esse trabalho faz parte do processo de licenciamento para implantação da ZEN.O prefeito Vantoil Martins (CID), juntamente com o superintendente regional do INEA, Luciano Galdino, o secretário de Planejamento, Eron Bezerra, o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle, o subsecretário Miquéias Gomes, secretário da Agência de Desenvolvimento, Pr. Mauro Oliveira, além da equipe técnica do INEA, estiveram no local."O governador pediu que a gente fosse um grande parceiro da prefeitura de Iguaba. A gente vai fazer nosso trabalho que é servir a cidade e todos os municípios que estejam na superintendência", comentou Galdino.A ZEN consiste em um projeto municipal que tem como objetivo atrair empresas e investidores para Iguaba Grande trazendo desenvolvimento e gerando mais empregos para a população. O espaço localizado tem 248 mil m², mas o INEA ainda confirmará o quanto dessa área poderá ser utilizado."A Prefeitura não para de trabalhar, está cada vez mais empreendendo. Nós iremos fazer de Iguaba uma cidade competitiva para atrair empresas e gerar empregos para nossa população", disse Vantoil Martins.Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle, a visita do instituto serviu para orientar e esclarecer algumas demandas para a pauta ambiental e econômica do município.