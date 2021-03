Por Renata Cristiane

Publicado 13/03/2021 22:24 | Atualizado 13/03/2021 22:24

Provas no domingo Divulgação

A terceira etapa do concurso público de Iguaba Grande acontece neste domingo (14), com provas divididas em dois horários; as primeiras serão aplicadas pela manhã, a partir de 8h40, e no período da tarde, a partir das 15h10.Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com 40 minutos de antecedência.Os exames serão realizados em escolas municipais e estaduais, previamente informadas pelo Instituto Brasileiro de Incentivo ao Desenvolvimento Organizacional (IBDO)Os cargos com prova neste dia serão:Professor II; Motorista; Gesseiro; Técnico em Radiologia; Técnico em Laboratório; Secretário de Escola; Fiscal de ObraMonitor de Aluno; Técnico em Enfermagem; Fiscal de Meio Ambiente; Fiscal Sanitário- Caneta esferográfica transparente de cor azul;- Documento de identificação, dentro da validade, que pode ser: RG, carteira de trabalho, CNH, passaporte, carteiras de registros profissionais ou até mesmo carteiras expedidas por órgãos de segurança, tais como: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros;- Máscara (obrigatório);- Garrafinha de água (opcional);- Álcool em gel (opcional).Vale lembrar que os portões das escolas abrirão às 7h50 e fecharão às 8h30. E, no período da tarde, os candidatos terão das 14h20 às 15h para comparecerem aos portões das escolas antes das provas.