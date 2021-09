Quem for se vacinar de levar Cartão do SUS ou CPF, documento de identidade e comprovante de residência. - Internet

Quem for se vacinar de levar Cartão do SUS ou CPF, documento de identidade e comprovante de residência.Internet

Publicado 05/09/2021 12:09

A partir da próxima segunda-feira (6), jovens de 15 a 17 anos poderão receber a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Iguaba Grande. A imunização deste grupo acontece na segunda (6), quarta (8) e quinta-feira (9).

Já na sexta-feira (10), acontece a repescagem referente à primeira dose para esse mesmo grupo.

Para receber a primeira dose é necessário realizar o agendamento com o agente de saúde da UBS correspondente ao bairro de atendimento, de 8h às 17h, munidos do Cartão do SUS ou CPF, documento de identidade e comprovante de residência.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, o cronograma de vacinação está sendo feito de acordo com o recebimento de doses enviadas pelo Governo Federal e repassadas pelo Estado.

Aplicação de segunda dose continua na praça da Estação

O posto médico da praça da Estação permanece exclusivo para aplicação da segunda dose. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.

Quem perdeu o prazo também deve comparecer para se vacinar. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador receberá a aplicação do imunizante no próximo dia útil à data agendada.