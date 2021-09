Esse aplicativo já é usado em Maricá na movimentação da moeda Mumbuca pelos cidadãos - Divulgação

Esse aplicativo já é usado em Maricá na movimentação da moeda Mumbuca pelos cidadãosDivulgação

Publicado 09/09/2021 19:00 | Atualizado 09/09/2021 19:01

Duas ações que dão andamento na criação da Moeda Social de Iguaba Grande aconteceram nessa semana, após o feriado de Independência do Brasil. Nesta quinta-feira (9), uma equipe da Prefeitura foi até a sede do Banco E-dinheiro, em Niterói, para realizar um treinamento e conhecer mais sobre a utilização da plataforma e como ela pode ajudar no desenvolvimento do projeto em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Esse aplicativo é usado em Maricá na movimentação da moeda Mumbuca pelos cidadãos.

“Ainda estamos no início da criação da nossa moeda e, com isso, estamos analisando as melhores formas de uso para Iguaba, de acordo com o funcionamento em outras cidades. A experiência desse treinamento foi importante para nos adaptarmos em um futuro bem próximo”. Disse a secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia de Souza.

Já na última quarta-feira (8), o prefeito Vantoil Martins se reuniu com os secretários de Planejamento e Gestão de Projetos, Eronildes Bezerra e Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia de Souza, para acompanhar o andamento da construção do Projeto de Lei da Criação da Moeda Social que será enviado a Câmara de Vereadores.

“Aqui em Iguaba temos, aproximadamente, 4.560 pessoas beneficiadas pelo Cadastro Único. A previsão é de que até o final do ano comecemos a fazer a distribuição desses cartões. Estamos analisando para ver quanto iremos conceder a cada beneficiário, nesse primeiro momento acreditamos que iremos atender cerca de 2000 pessoas.” Explicou o secretário de Planejamento e Gestão de Projetos, Eronildes Bezerra.