Já são 30 câmeras funcionando em fase de testes, abrangendo mais de 11 pontos do município - Divulgação

Já são 30 câmeras funcionando em fase de testes, abrangendo mais de 11 pontos do municípioDivulgação

Publicado 10/09/2021 17:27

A prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, está implantando uma Central de Monitoramento que funcionará durante 24 horas por dia e que contará com uma equipe de funcionários capacitados para o monitoramento da cidade.



Já são 30 câmeras funcionando em fase de testes, abrangendo mais de 11 pontos do município. Entre eles, Praça Edyla Pinheiro, Praça da Estação, Estrada da Sapeatiba, DPO da Pedreira e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



“É muito gratificante ver projetos que apresentamos no nosso plano de governo sendo tirados do papel e tomando forma. Com gestão e compromisso poderemos levar o monitoramento para mais pontos da nossa cidade em breve”, comentou o prefeito Vantoil Martins (CID).



O principal objetivo da Central de Monitoramento é ter uma vigilância de órgãos públicos, praças e as principais vias de acesso ao município. Assim, a Prefeitura poderá contribuir com as polícias Militar e Civil para identificar autores de delitos e atos ilícitos em geral.

Segundo o subsecretário de Ordem Pública, Jorge Escada, “nós estamos com um projeto embrionário, com pontos limitados, portanto iniciando. Mas a intenção é aumentarmos os pontos de vigilância, para que todo município seja observado e a população possa ter uma maior segurança”. O comandante da Guarda Civil Municipal, Allen Alves, acrescenta que o monitoramento trará mais dinamismo e agilidade na atuação da Guarda Municipal.