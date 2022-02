Iniciativas na Região dos Lagos recolhem donativos para Petrópolis - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Diversas iniciativas na Região dos Lagos estão recolhendo donativos para as vítimas das enchentes e desmoronamentos em Petrópolis, na Região Serrana, nesta quarta-feira (16).



A força-tarefa de solidariedade envolvem o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), empresários de cidades como Arraial do Cabo, Búzios e Saquarema, a OAB de Araruama e instituições de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.



A tragédia já deixou, pelo menos, 66 mortos. Equipes da Defesa Civil da Região dos Lagos também foram deslocadas para o município.

Polícia Militar

Em nota, o 25º BPM informou que as unidades da Polícia Militar são pontos de recolhimento de donativos para as vítimas de Petrópolis.



“O 25° Batalhão de Polícia Militar estará recebendo donativos em todos os seus destacamentos, procure o mais próximo de você para doar. As vítimas estão necessitando, principalmente, de água potável, alimentos não parecíveis e itens de higiene pessoal“, informou a corporação.



Prefeitura de Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), anunciou em live nesta quarta-feira (16) que o município terá ponto de arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas em Petrópolis.



A transmissão da campanha “SOS Petrópolis” na página da Prefeitura iguabense começou por volta das 12h.



O prefeito disse que o momento é de “engajar todo o funcionalismo”. Os donativos podem ser entregues até sexta (18) na sede da secretaria de Assistência Social, que fica na Estrada do Arastão, 193.



Vantoil pediu para que os doadores priorizassem o envio de água mineral, roupas, cobertores, máscaras e álcool em gel.



Empresários em em Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras e Saquarema

Empresários da Região dos Lagos fixaram cinco pontos de coleta de doações para as vítimas das chuvas de Petrópolis.



Montados em estabelecimentos comerciais de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras e Saquarema, os locais estão recebendo, em especial, cestas básicas, água mineral e produtos de higiene pessoal (creme e escova dental, sabonete, fralda, absorvente íntimo, etc).



“Máscara descartável, agasalhos, cobertores e roupas de cama e banho também são bem-vindos“, disse o grupo.



Todas as doações serão levadas de ônibus para o Centro de Convenções de Itaipava, base montada pelo Convention Bureau de Petrópolis para receber os donativos. Não serão aceitas doações em dinheiro.



Os pontos de coleta de doações funcionam nos seguintes endereços:



Cabo Frio

Shopping Park Lagos: Av. Henrique Terra, 1.700 – Portinho, das 10h às 22h



Búzios

Tourshop: Orla Bardot, 550 – Centro, das 8h às 22h

Arraial do Cabo

Pousada do Timoneiro: Av. Getúlio Vargas, 103, das 8h às 22h

Rio das Ostras

Vilarejo Praia Hotel: Alameda do Abricó, 1700 – Cidade Beira Mar

Saquarema

Casa da Praia Restaurante: Av. Oceânica, 1564 – Itaúna

OAB de Araruama

A sede de Araruama da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou, pelas redes sociais, que vai arrecadar donativos para Petrópolis.



Será recebido alimentos não-perecíveis, água, produtos de higiene pessoal, colchonetes, roupas de cama, mantas e cobertores, roupas, fraldas, lenço umedecido e pomada e material de limpeza.



Os três pontos de doação são a sede da subseção, que fica na Avenida Nilo Peçanha, 259, no Centro de Araruama, e as salas da OAB no TRT e no Fórum do município.



Igreja Bastista em Praça da Bandeira, Araruama

Ainda em Araruama, a Igreja Batista em Praça da Bandeira está recolhendo água, alimentos, roupas e calçados de quinta a sábado, das 9h às 19h.



Grupo Iguais de Cabo Frio

O presidente da ONG de Cabo Frio Grupo Iguais, Rodolpho Campbell, anunciou, ainda na noite de terça-feira (15), que a organização vai recolher alimentos não-perecíveis e itens de higiene pessoal para as vítimas da tragédia em Petrópolis.



As doações devem ser entregues na superintendência de Políticas Públicas LGBTI+ de Cabo Frio, que fica no Terminal de Transatlânticos, na Av. Nossa Senhora da Assunção, Sala 03, no bairro da Passagem, de segunda a sexta, das 9h às 17h.



Instituição Sal Para Terra, São Pedro da Aldeia

A Instituição Sal Para Terra também anunciou um ponto de apoio para arrecadação de donativos na Rua Felipe Camarão, 435, no bairro Retiro, em São Pedro da Aldeia. O número para entrar em contato é o (24) 2291-5019.



A ação vai recolher cobertores, roupas, produtos de higiene, produtos de limpeza, água potável e alimentos não-perecíveis.