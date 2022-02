Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil de Iguaba - Letycia Rocha (RC24h)

Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil de Iguaba Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/02/2022 14:34

Agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP), na Região dos Lagos, prenderam, na tarde desta quarta-feira (16), um homem considerado foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, contra D.P.R., havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas expedido pela 2ª Vara da Comarca de São Pedro da Aldeia.

O criminoso foi acusado pela prática no mesmo processo em que Carlos Eduardo Rocha Freire Barboza, o Cadu Playboy, foi condenado a uma pena de 156 anos de prisão, junto com mais 40 traficantes, em uma investigação da Polícia Federal que culminou com a deflagração da Operação Dominação, onde dezenas de traficantes foram presos.

Cadu Playboy era considerado chefe da facção Comando Vermelho na Região dos Lagos e tinha envolvimento no tráfico de drogas dos municípios de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Araruama e Saquarema.