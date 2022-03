O homem foi encaminhado para a a 129ª DP e aguarda o transporte para o sistema prisional - Letycia Rocha (RC24h)

O homem foi encaminhado para a a 129ª DP e aguarda o transporte para o sistema prisionalLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/03/2022 13:37

Agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP), na Região dos Lagos, prenderam, nesta segunda-feira (14), um homem considerado foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, contra J.M.F.S.N., havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo.

O elemento foi encaminhado para a 129ª DP, onde permanece acautelado aguardando o transporte para o sistema prisional.