Adventure Day acontece neste final de semana, em Iguaba Grande

Publicado 03/06/2022 17:45

A orla da praia lagunar de Cidade Nova, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, vai receber um final de semana radical com o ‘Adventure Day’. No sábado (4) e domingo (5) será possível saltar de Bungee jump ou andar de Flyboar.



A estrutura será montada no estacionamento ao lado do Posto da Polícia Militar Rodoviária (BPRv). As atividades serão gratuitas e estarão disponíveis para os moradores de Iguaba Grande por ordem de chegada. A ação é uma realização da secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.



A programação terá início às 10h, com previsão de encerramento às 18h ou até preencher a quantidade de 120 saltos de uma altura de 45 metros, equivalente a um prédio de 15 andares, para os corajosos a pular de Bungee Jump e 10 vouchers, para quem desejar flutuar sobre jatos de água enquanto se desloca com auxílio de um jet ski, através do esporte aquático radical Flyboarding.



“A orla de Iguaba Grande é um local para a prática de todos os tipos de atividades. É um local que atrai os adeptos da caminhada, futevôlei, remo, futebol e, agora, dos corajosos a pularem de 45 metros de altura. Estamos animadíssimos com a novidade e esperamos a população de Iguaba Grande nesse momento de diversão", comenta a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle.



Para o instrutor da Rio Radical – Turismo de Aventura, Luiz Fernando, a ideia é fornecer as melhores experiências com o visual incrível da orla de Iguaba Grande. “Estamos chegando a cidade com o desejo de conectar pessoas ao meio ambiente, ajudar na superação dos seus medos e viverem as melhores experiências no esporte de aventura. É muito importante frisar que as práticas são totalmente seguras. Nunca tivemos nenhum tipo de acidente e, além disso, nossa equipe é preparada para tomar todos os cuidados necessários e agir em caso de um possível problema. Todo o equipamento é revisado a cada evento, e as amarrações são conferidas antes do salto", finalizou Luiz.



O QUE É O BUNGEE JUMP



O Bungee jump é um esporte de adrenalina cujo objetivo é saltar de um lugar alto, em queda livre, preso apenas por um cabo elástico amarrado nos pés ou na cintura.



REQUISITOS PARA SALTAR DE BUNGEE JUMPING



– Ter entre 17 e 45 anos;



– Pesar entre 45Kg e 115Kg;



– Estar em boa forma física e mental;



– Disposição para fazer a atividade;



– Não estar sob efeito de drogas ou medicamentos alucinógenos.



O salto é proibido para pessoas com pressão alta, problemas graves de coluna, epiléticos, cardíacos, pós-operados, gestantes, que tenham realizado procedimento cirúrgico recentemente, disfunções neurológicas, síndrome do vaso vagal, problemas com deslocamento de retina; problemas cardiovasculares, problemas articulares, problemas ósseos, problemas musculares, dentre outros.



O QUE É O FLYBOARD

O Flyboard foi inventado em outono de 2011 por um piloto francês de jet ski, Franky Zapata. O design permite que o dispositivo saia da água, faça manobras ou fique estável no ar.



Uma vez conectado, o flyboard aproveita a turbina do jet ski como uma bomba d’água para impulsionar a pessoa que está sobre uma prancha, ligada a uma mangueira de 20 metros. A direção é dada pelo Flyboarder, que usa apenas os pés, para determinarem onde quer ir.



É possível fazer manobras em torno do jet ski, seja ficando acima da superfície da água ou até mesmo mergulhando.



REQUISITOS PARA ANDAR DE FLYBOARD



– Uso do colete salva vidas;



– Uso de capacete do tipo “wakeboard”



– Estar em boa forma física e mental;



– Disposição para fazer a atividade;



– Não estar sob efeito de drogas ou medicamentos alucinógenos.



Para voar com o Flyboard você precisa de uma roupa confortável e para evitar perdas, lembrar sempre de tirar anéis, cordões, brincos, óculos, bonés e/ou qualquer item que possa se soltar com facilidade.



Para voar com o Flyboard você precisa de uma roupa confortável e para evitar perdas, lembrar sempre de tirar anéis, cordões, brincos, óculos, bonés e/ou qualquer item que possa se soltar com facilidade.

A prática é proibida para gestantes, crianças com menos de 11 anos, pessoas com problemas ortopédicos graves na coluna ou joelhos (consultar um médico antes), pessoas alcoolizadas e pessoas que fizeram uso de entorpecentes.