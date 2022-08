As disputas serão sempre às 09h30, 10h e 11h30, nos campos do Arrastão, América, Vila Nova e Rodolfão. - Divulgação/ ascom

As disputas serão sempre às 09h30, 10h e 11h30, nos campos do Arrastão, América, Vila Nova e Rodolfão.Divulgação/ ascom

Publicado 02/08/2022 13:50

O Campeonato de Futebol Amador de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, terá os primeiros jogos no próximo domingo (7). Serão 12 equipes divididas em dois grupos, disputando durante cinco rodadas o título de campeão do torneio.

A primeira rodada terá com seis jogos. As disputas serão sempre às 09h30, 10h e 11h30, nos campos do Arrastão, América, Vila Nova e Rodolfão.

O Grupo A conta com os times do Boa Vista, Nova Geração, AJAX, Atlético Iguabinha, Vila Nova e Meninos da Vila. Já o Grupo B é formado pelos times Cidade Nova, Arrastão, Vale do Ipê, Vila Sapê, América e BDG.

“É uma alegria poder realizar mais um campeonato de futebol. Esse ano teremos uma festa ainda maior, pois acredito que incentivar práticas esportivas contribui para o desenvolvimento da nossa cidade. Os times terão a oportunidade de mostrar os atletas da região, dar visibilidade a muitos meninos bons de bola que nossa cidade tem. A nossa ideia é sempre incentivar práticas esportivas. Ao longo de um ano foram diversas aulas e campeonatos oferecidos para a população. Além de ser um momento de lazer para toda a família”. Finalizou a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle.

Confira os jogos da primeira rodada:

Campo do Arrastão:

Boa Vista x Nova Geração – 09h30

Arrastão x Vale do Ipê – 11h30

Campo do América:

AJAX x Atlético Iguabinha – 09h30

Vila Sapê x América – 11h30

Campo do Vila Nova

Vila Nova x Meninos da Vila – 10h

Campo do Rodolfão

BDG x Cidade Nova – 10h