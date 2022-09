Banda Ramona Rox - Reprodução/ internet

Banda Ramona RoxReprodução/ internet

Publicado 06/09/2022 17:12

De sexta-feira (9) e sábado (9), a partir das 17h, até domingo (11), iniciando às 15h, a Praça da Estação, em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, será palco de uma programação completa voltada para os amantes do motociclismo nacional, o Bikers Rock. Serão mais de dez atrações.

Entre as atrações confirmadas estão as bandas Faixa Etária, Ramona Rox, Stigma, Dona Cátia, Violence Division, Motor Rock V8, ACRL, GPS, Mar de vidro, entre outros. Nos intervalos Dj Baré tocará o melhor do Pop rock.

Na programação terá, ainda, premiação para os Motociclistas e Moto grupos. A estrutura contará, também, com stand de expositores e praça de alimentação.

Acompanhe a programação completa:

Sexta-feira – A partir das 17h

Banda Stigma

Banda Faixa Etária

Banda Ducarma

Sábado – A partir das 17h

Banda Dona Cátia

Banda Violence Division

Banda Motor Rock V8

Banda Ramona Rox

Domingo – A partir das 15h

Banda ACRL

Banda GPS

Banda Mar de Vidro

Jeremias dos teclados e filhos da Promessa

Andrezão de Jesus

Lucio Valente

Marcelo Valentim

Cristiano Oliveira