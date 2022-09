Jovem com autismo de Iguaba é estuprada por homem que conheceu nas redes sociais - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/09/2022 17:52

Mais um caso de violência contra a mulher. Uma jovem com autismo, de 33 anos, moradora de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, foi vítima de um estupro nesta quarta-feira (7). O criminoso é apontado como um homem, de 40 anos, que a vítima conheceu por meio das redes sociais.

Evlin Fernandes desapareceu na noite da última terça-feira (6), por volta das 18h50. Segundo relatos da família em publicações na internet, ela teria sido levada por um homem em um Volkswagen Voyage de cor preta, junto com o cachorro, que atende por Black, na Rua Vital Martins da Fonseca, no bairro Cidade Nova. O veículo seguiu em direção à RJ-106.

Cerca de um dia após o sumiço, a jovem reapareceu. Um homem que estava com a vítima decidiu “devolvê-la” aos familiares. Ela voltou para casa em um carro de aplicativo – acionado pelo acusado – , depois que o mesmo foi reconhecido com a mulher na rua.

Ao chegar em casa, Evlin contou que conheceu o suspeito nas redes sociais. Ele a chamou no bate-papo dizendo ter gostado muito dela, que era bonita e queria a conhecer, mas que precisaria morar com ele. Por ser uma pessoa com deficiência, Evlin confiou no elemento e embarcou em um carro de aplicativo para a casa dele. Na residência, a jovem foi vítima de estupro durante a noite e a manhã de quarta.

A mulher precisou ser submetida a uma série de exames na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), já que as relações sexuais não foram realizadas com uso de preservativo. Ela recebeu coquetel anti-HIV e também pílula do dia seguinte. Na manhã desta quinta-feira (8), Evlin realizada o exame corpo delito no Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência já foi registrada na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP). Conforme a delegada titular da distrital, Janaina Peregrino, as investigações seguem sob sigilo.