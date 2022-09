Iguaba assina convênio com a Polícia Civil para aumentar efetivo na cidade - Divulgação

Publicado 15/09/2022 15:46

Nesta terça-feira (13), Iguaba Grande, na Região dos Lagos, assinou um convênio com a secretaria de Estado da Polícia Civil para aumento no efetivo de policiais civis em Iguaba Grande. No acordo, a prefeitura vai custear mais 60 policiais através do Regime Adicional de Serviço (RAS), que trabalharão em escala de plantão no município. A proposta é reforçar o trabalho de atendimento na 129ª Delegacia Policial, além de aumentar a produção investigativa da unidade.

Durante a assinatura do convênio, o prefeito informou que, dessa forma, poderá realizar a implantação do Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM), divisão responsável por prestar um atendimento especializado às vítimas de violência doméstica e casos mais sensíveis, como crimes sexuais, através de um atendimento reservado às vítimas, principalmente, em situações de vulnerabilidade.

“Um dos pilares para um governo é a segurança pública, nosso governo tem um olhar especial para esse tópico. Já temos em Iguaba o Proeis, investimos em colete à prova de bala para os nossos guardas municipais e agora o convênio com a Polícia Civil vai trazer mais soluções para a segurança não só de Iguaba, como da região,” declarou o prefeito Vantoil Martins

A Delegada da Polícia Civil, Janaína Peregrino, que atua na 129ª DP, delegacia da cidade, agradeceu a prefeitura pela importância e agilidade na assinatura do convênio. “Esse aumento do efetivo, possibilitado pelo convênio, vai reforçar e viabilizar o núcleo de atendimento à mulher. As mulheres com certeza ficarão gratas a prefeitura por essa iniciativa que trará um atendimento mais específico, mais privativo e com mais dignidade”, finalizou a delegada.

Participaram da assinatura do convênio o Chefe de Gabinete e secretário de Segurança e Ordem Pública, Fábio Costa e o Procurador Geral, João Cavalcanti.