Iguaba Grande dá início à engorda e revitalização da orla - Divulgação

Iguaba Grande dá início à engorda e revitalização da orlaDivulgação

Publicado 20/09/2022 17:32

REGIÃO DOS LAGOS - Nesta segunda-feira (19), o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), recebeu a equipe técnica do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, e os primeiros caminhões para início do recebimento de areia que será utilizada para a engorda e revitalização de toda a orla da cidade.

Todo o material utilizado nesse projeto está sendo reaproveitado da dragagem e desassoreamento iniciado no Canal do Itajuru, em Cabo Frio. A previsão inicial é que sejam destinados 100 caminhões com o material para Iguaba Grande.

“Esse é o primeiro passo que está sendo dado para a revitalização completa de nossa orla. Além da engorda da lagoa, nossa equipe de arquitetos e engenheiros estão elaborando os projetos de urbanização de todos os quiosques. A orla de Iguaba atrai muitos turistas e moradores e estamos trabalhando incessantemente para contribuir com mais conforto e qualidade de todos os frequentadores desse lindo cartão postal”.

Participaram os secretários de Obras e Urbanismo, Alexandre Freitag; Planejamento e Gestão, Eron Bezerra; Meio Ambiente, Vinicius Lavalle; o Chefe de Gabinete, Fábio Costa. Além dos subsecretários de Planejamento, Felipe Nogueira; Meio Ambiente, Mauro Oliveira; Governo, Luiz Fernando e o vereador Marcelo Durão.