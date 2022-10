Grupo é detido vendendo drogas em Iguaba Grande - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 02/10/2022 13:37

Cinco pessoas foram detidas enquanto vendiam drogas no bairro Iguaba Pequena, no município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira (30).

Segundo a ocorrência policial, uma guarnição recebeu informações de que elementos estariam efetuando tráfico de drogas na Rua João Alves de Carvalho. Os agentes realizaram cerco tático e abordaram os acusados, que assumiram estarem vendendo entorpecentes.

Dois deles tinham apenas 15 anos. Quatro deles são do município de Nova Iguaçu e o quinto oriundo do município de Iguaba Grande, dois deles com passagem por tráfico. Com o grupo, foram arrecadados 145 pinos de cocaína, 250 trouxinhas de maconha, 2 aparelhos celulares, 2 rádios transmissores, 1 base para carregar rádio transmissor, 1 relógio de pulso e R$106,00 em espécie.

Todos foram conduzidos à 129ª DP, onde permaneceram presos.