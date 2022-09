Iguaba Grande sedia 4ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana - Divulgação

Iguaba Grande sedia 4ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana Divulgação

Publicado 30/09/2022 17:26

Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, vai sediar a 4ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana nos dias 8 e 9 de outubro, das 8h às 17h, na orla da Praia do Ubás. O evento conta com participantes de todo o estado, em oito categorias.

Segundo a organização da festividade, a competição terá a participação de atletas de todas as idades competindo nas categorias: masculino, feminino e mista. Serão montadas raias de 2, 3, 5 e 8 quilômetros, podendo ser adequado conforme as condições de tempo ou outras necessidades.

Para o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Ricardo Coutinho, é uma honra, mais uma vez, sediar uma etapa da competição. “A prática da canoagem vem crescendo a cada dia. Aqui na cidade temos equipes que treinam diariamente para as competições, então saber que fomos considerados para sediar mais um ano, é um orgulho. A prática esportiva contribui não só para o corpo, mas, também, para o bem-estar. Esse esporte abraça pessoas de todas as idades que formam uma grande família, bonito de se ver", finalizou Ricardo.

Em 2021, Iguaba recebeu, aproximadamente, 500 atletas, divididos em 25 equipes, representando as cidades de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Araruama, São Pedro, Campos e Macaé.

Com origem na Polônia, a canoa havaiana, ao longo dos anos, vem ganhando cada vez mais adeptos. O único requisito necessário para iniciar a prática no esporte é saber nadar.