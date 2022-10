Dois homens envolvidos nos crimes já haviam sido presos em junho; acusada foi capturada nesta segunda (10) - Letycia Rocha (RC24h)

Dois homens envolvidos nos crimes já haviam sido presos em junho; acusada foi capturada nesta segunda (10)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/10/2022 14:13

REGIÃO DOS LAGOS - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (10), uma mulher apontada como integrante de uma quadrilha responsável por furtar cartões do programa social Supera RJ em Iguaba Grande e Casimiro de Abreu. Emanuelle Garcia Gomes Alencar foi capturada por agentes da 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP).

Em julho deste ano, durante diligências da Operação Indignos, outros dois elemento da quadrilha, identificados como Bruno Amorim Silva, de 27 anos, e Gustavo dos Santos Silva, de 25, apontado como o líder da quadrilha e marido de Emanuele, já haviam sido presos.

Segundo a Polícia Civil, o caso passou a ser investigado em 25 de maio, quando foram furtados 165 cartões do programa em Casimiro, após o arrombamento do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CRAS). A ação dos elementos foi flagrada por câmeras de segurança do local. Os cartões já vem com as senhas, o que facilita o saque indevido por criminosos.

“Um dia antes eles observavam o local e, na madrugada seguinte, praticavam o furto. Depois, os cartões eram utilizados em comércios de conhecimento da quadrilha e as pessoas que aceitavam também tinham conhecimento da ilicitude”, afirma o delegado Roberto Ramos.

O histórico de localização dos acusados foi analisado pela polícia, que concluiu que eles também furtaram os cartões em Iguaba Grande. De acordo com os investigadores, foram, pelo menos, 500 cartões de programas sociais furtados.

Ainda conforme as investigações, a estrutura criminosa efetuou furtos de cartões do benefício social em várias cidades do estado e, após os furtos, os cartões tinham os créditos descarregados juntos a comerciantes que também se aproveitavam da atividade ilícita, uma vez que cobravam deságio de até 20% do valor nominal dos créditos.

Os integrantes da quadrilha criminosa ostentavam grandes quantias de dinheiro em espécie e passaram a adquirir bens, sendo que vários membros de uma mesma família integram a estrutura, segundo a polícia.

Emanuelle foi capturada em um estabelecimento comercial na cidade de São João de Meriti. Contra ela havia um mandado de prisão temporária em aberto.

Conforme a Polícia Civil, a investigação aponta para a existência de uma segunda quadrilha, que seria mais atuante e estruturada. As diligências permanecem com a intenção de identificar todos que “participaram das várias empreitadas criminosas de subtração de cartões de benefícios sociais ocorridas em nosso estado”.