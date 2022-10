A Polícia Militar foi acionada na unidade e localizou o acusado, que permaneceu preso na 129ªDP. - Arquivo

A Polícia Militar foi acionada na unidade e localizou o acusado, que permaneceu preso na 129ªDP. Arquivo

Publicado 13/10/2022 14:09

Um homem de 55 anos foi preso após estuprar uma idosa de 82 anos em um condomínio no bairro Parque Alvorada, em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, na tarde desta quarta-feira (12). A vítima, que sofre com mal de Alzheimer, mora no local e não lembra com clareza como aconteceu o abuso.

O homem trabalha como zelador no mesmo condomínio onde a idosa mora. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi flagrado pela cuidadora da vítima quando ela procurou a mulher pelos cômodos da casa. Ao se deparar com a cena, ela chamou o síndico, que também testemunhou o local do crime com sangue.

A idosa foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento, recebeu atendimento e foi liberada. Ela não conseguiu prestar depoimento sobre o ocorrido porque não se lembrava.

A Polícia Militar foi acionada na unidade e localizou o acusado, que permaneceu preso na 129ªDP.

O condomínio ainda não emitiu um posicionamento, mas, de acordo com moradores, o funcionário trabalhava no local há um tempo e sempre apresentou um comportamento visto como tranquilo.