Moeda Social Caboclinho será lançada na próxima segunda-feira (17), em Iguaba Grande - Arquivo

Moeda Social Caboclinho será lançada na próxima segunda-feira (17), em Iguaba GrandeArquivo

Publicado 15/10/2022 17:00

Será lançado em Iguaba Grande, na segunda-feira (17), a partir das 17h, a Moeda Social Caboclinho. Inicialmente, serão atendidas 2.717 famílias com o valor de 120 Caboclinhos por mês, o equivalente a R$120 reais, para utilização nos comércios da cidade que aderirem à iniciativa.

O programa já fez a pré-seleção das famílias, através do perfil socioeconômico traçado pelo sistema do Cadastro Único, levando em consideração os requisitos da lei: possuir renda per capita mensal de até 50% do salário mínimo nacional e residir na cidade há pelo menos 3 anos. Sendo assim, não haverá período de inscrições. Após o lançamento oficial da moeda, será anunciada a data para que os beneficiários possam realizar a entrega da documentação.

“Estamos transformando a história da nossa cidade. Essa e outras melhorias são reflexo de um governo que vem trabalhando para conquistar o melhor para a população, garantindo qualidade de vida e estimulando o comércio local", disse o prefeito, Vantoil Martins.

As empresas que se cadastrarem para vender, através da moeda social, terão custo zero em pagamento de taxas. A ideia é fomentar a economia local da região. O cadastro será realizado pela secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico e Urbano.

“Estamos em um momento de grande ganho para o nosso município. Estamos dando um passo muito importante para o crescimento econômico e social de Iguaba. Fico muito contente de fazer parte de um governo que se importa com a população", explicou a secretária de Assistência Social, Claudia de Souza.

A sede do programa fica na rua Manoel Fernandes Batista, 79, Centro de Iguaba.