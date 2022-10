Publicado 19/10/2022 12:24

O programa de transferência de renda, Moeda Social Caboclinho, foi lançado oficialmente em Iguaba Grande, nesta segunda-feira (17). Durante o evento aconteceu, também, a inauguração da sede que abrigará o programa. Entre os participantes estavam autoridades locais e familiares de Ormindo Barreto da Costa, o Caboclinho, que inspirou o nome da moeda.

A Moeda terá o valor inicial de 120 caboclinhos (R$ 120,00), que serão distribuídos a 2.717 famílias pré-selecionadas pelos critérios da lei e o perfil socioeconômico traçado através do Cadastro Único.

“O lançamento da Moeda Social Caboclinho não é apenas um avanço social do nosso governo, o programa de transferência de renda irá incentivar diretamente o crescimento do comércio da nossa cidade e garantir mais dignidade às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Estamos muito entusiasmados e felizes, e numa certeza de que estamos no caminho certo”, enfatizou o prefeito Vantoil Martins (CID).

O programa injetará, aproximadamente, R$ 3,9 milhões anualmente, no comércio local, fomentando o desenvolvimento das empresas da cidade. A Caboclinho terá taxa zero para os comerciantes da cidade e o cadastramento pode ser realizado na secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano.

“É uma realização enorme lançar a Caboclinho. O benefício está sendo 100% custeado com recurso próprio. A Moeda Social é fruto de um estudo minucioso da equipe da assistência social, que visa garantir autonomia, dignidade e qualidade de vida a pessoas em situação de extrema pobreza.”, pontuou a secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia Souza.