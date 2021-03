Homem envolvido com tráfico de drogas é morto em intenso tiroteio com a Polícia Militar, arma apreendida tinha marca do Flamengo. Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 07:17 | Atualizado 12/03/2021 07:18

Itaboraí - Um homem foi morto numa troca de tiros com a Policia Militar do 35º Batalhão de Itaboraí, na tarde desta quinta-feira (10/03) no bairro Quinta dos Colibris, ele era acusado de estar envolvido com tráfico de drogas.

A Policia Militar informou a imprensa que foram na Quinta dos Colibris, que fica atrás da Comunidade das Reta, objetivando reprimir furtos e invasões nos sítios que existem na região.

Os criminosos receberam os agentes militares a balas e o contra ataque começou, um meliante foi baleado no tiroteio e morreu no Hospital Municipal Leal Júnior.

Com o criminoso que morreu, foi apreendida uma pistola com numeração desfigurada com um marca do time do Flamengo, e um aparelho de rádio transmissão, normalmente utilizado no tráfico de drogas.