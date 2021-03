Risco de chuvas fortes e trovoadas neste fim de semana em Itaboraí Foto: Maurício Peçanha

Por Fabiano Medina

Publicado 12/03/2021 09:45 | Atualizado 12/03/2021 12:12

Itaboraí - De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia o fim de semana na cidade será com chuvas e trovoadas, entre hoje sexta-feira (12/03) e domingo (14/03).

Nesta sexta a temperatura fica entre máxima de 32° graus e mínima de 22° graus com possibilidades de chuvas, já amanhã, sábado (13/03) a variação é pequena ficara entre máxima de 31° graus e mínima de 22° graus mantendo as possibilidades de 90% de chuva em ambos os dias, sendo que no sábado as chances de chuvas mais fortes e trovoadas é maior, e no domingo de acordo com o Instituto o tempo ficará igual ao de hoje; 32° graus e mínima de 22° graus.

Como prevenir é sempre melhor, o Itaboriense se for sair de casa deve levar o guarda chuvas.