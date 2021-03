Bandeira vermelha mantem apenas 35% dos alunos em escolas na cidade. Foto: Divulgação

Por Fabiano Medina

Publicado 12/03/2021 12:08 | Atualizado 12/03/2021 12:11

Itaboraí - De acordo com a Prefeitura Municipal de Itaboraí, que continua mantendo a cidade no estágio de bandeira vermelha neste momento da pandemia, as escolas municipais e privadas seguem no sistema de rodízio presencial de alunos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, apenas 35% dos alunos das salas podem assistir aulas presencias nas escolas, enquanto o restante assiste de forma on line, num sistema de rodízio entre os alunos.

Essas normas seguem sem previsão de mudança, enquanto o município avança na imunização da população através das vacinas que estão sendo aplicadas mediante as faixa etárias de idade e profissões de risco, tudo depende da regressão do estágio de bandeira vermelha.

Vale a pena lembrar que as escolas devem seguir os protocolos de segurança sanitárias para que as aulas aconteçam com os 35% dos alunos; utilização de máscaras por todos (funcionários, professores, alunos), distanciamento das cadeiras nas salas de aula, aferição de temperatura na entrada do aluno e funcionários e uso do álcool em gel.