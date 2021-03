Em 3 dias, Centro de Testagem de Tanguá realiza mais de 180 exames rápidos para Coronavírus. Foto: Arquivo MAIS

Tanguá - O Centro de Testagem em Massa para Covid-19 de Tanguá, localizado no Centro da cidade, já realizou mais de 180 atendimentos em 3 dias. Entre os testes realizados até o momento, 2 apresentaram diagnóstico positivo para a doença, com potencial para transmitir para outras pessoas. Outros 3 casos também testaram positivo, porém sem risco de contaminação a terceiros.



O Centro de Testagem, cujas atividades iniciaram essa semana, tem capacidade para atender até 70 pessoas diariamente. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, o novo órgão é importante para o rastreio do coronavírus em pessoas assintomáticas.



"Lembramos que, para a realização do teste, é preciso não ter sintomas e estar munido dos documentos de identificação e comprovante de residência", esclareceu Rodrigo.



Os resultados dos testes são obtidos em até 20 minutos e os interessados podem comparecer de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h, na Rua IX de Novembro, em frente ao DPO, no Centro.