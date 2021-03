Mutirão de obras e serviços no bairro do Retiro São Joaquim, nesta sexta-feria 12/03. Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:36

Itaboraí - Nesta sexta-feira (12/03) ensolarada, as ruas do bairro Retiro São Joaquim receberam o mutirão de serviços da Prefeitura de Itaboraí. Com o Prefeito Marcelo Delaroli à frente da operação, cerca de 100 trabalhadores das secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos realizaram diversos serviços de limpeza, manutenção e patrolamento das vias.



As atividades começaram pela Av. São Miguel, principal do bairro, e seguiram pelas ruas paralelas. Os serviços realizados foram: poda de árvores, recolhimento de resíduos, limpeza de caixas de esgoto, roçado e capina, instalação de manilhas, troca de iluminação e operação de patrolamento.



As equipes contaram com o apoio de quatro caminhões caçamba para recolher os resíduos, quatro patrois, um caminhão-pipa, um caminhão vacol, três retroescavadeiras e um rolo compactador. Além de dois caminhões com cesto aéreo para serviços de troca de lâmpadas e poda de árvores.



“Estamos dando continuidade aos nossos mutirões que realizam os serviços mais urgentes nos bairros, depois ao longo da semana as equipes continuam finalizando. Em paralelo a essas ações, estamos trabalhando sem parar em busca de recursos para iniciar os projetos maiores, que é levar saneamento e asfalto para todos bairros de Itaboraí.”, declarou o prefeito Marcelo Delaroli.



O trabalho por recursos para Itaboraí teve um importante resultado essa semana. Na última terça-feira (09/03), o prefeito Marcelo Delaroli se reuniu com o secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade, e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Luiz Roberto Pereira de Souza, no Rio de Janeiro, para a assinatura de um convênio cooperação para a execução de infraestrutura viária da Av. 22 de maio e para diversos bairros da cidade.



“Nunca tinha visto tanta gente da Prefeitura trabalhando aqui no bairro. Já tinha escutado que a Prefeitura tem realizado essas operações. Fico feliz e torço para que continue e que logo o nosso bairro receba saneamento básico, asfaltamento e calçadas. Quero continuar vendo esse povo trabalhando!”, disse Dona Lúndia dos Santos, de 54 anos, que acompanhava os trabalhos de limpeza de rede de esgoto na Av. São Miguel.