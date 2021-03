Prefeitura em estabelecimento comercial da cidade verificando o cumprimento das medidas sanitárias na prevenção do Covid-19 Foto; ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 11:12 | Atualizado 13/03/2021 11:12

Itaboraí - Em reunião com empresários a Prefeitura Municipal de Itaboraí, no intuito de orientar os proprietários dos comércios e clientes, através da Vigilância Sanitária, Posturas e Guarda Municipal está reforçando para conscientização do cumprimento às medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19 em Itaboraí.



Os agentes estão percorrendo os comércios da cidade para alertar sobre os protocolos previstos no decreto municipal (nº 173/4 de dezembro de 2020) e na resolução da Secretaria Municipal de Saúde (nº 009/5 de março de 2021), que estabeleceu a retomada à bandeira vermelha (restrição parcial).



A ação teve início no último sábado (06/03) e perdurará até uma nova revisão dos indicadores estratégicos de Saúde. Neste período de operação em curso, os fiscais estão realizando regularmente ações no Centro, ao longo da Avenida 22 de Maio, além dos polos comerciais de Manilha e de Venda das Pedras.



Mais de 30 casas de eventos e restaurantes com música ao vivo foram orientados para cumprimento da resolução. Alguns estabelecimentos adiaram as suas respectivas atividades. Já desde o início da semana, a operação reforçou a fiscalização em bancos, lotéricas, supermercados, academias e templos religiosos.



De acordo com o assessor de fiscalização de Posturas, César Alexandre Chaves, menos de 10% dos estabelecimentos visitados apresentaram alguma irregularidade. A ação tem caráter educativo para evitar aglomerações e o desrespeito aos protocolos.



Fiscalização de Posturas - PMI (2)“Estamos visitando diferentes tipos de estabelecimentos para verificar o cumprimento das medidas e alertar sobre os cuidados para evitar a propagação do vírus. O objetivo é conscientizar o maior número de pessoas em todos os pontos da cidade, para evitar o contágio e conter aglomerações. Estamos observando que os comerciantes estão cumprindo todas as orientações”, explicou César Alexandre.



Diretor da Vigilância Sanitária de Itaboraí, Igor de Lima Oliveira, reforça que é importante tanto para o comerciante, quanto para o cliente, que os protocolos sanitários sejam cumpridos. Entre eles, o uso obrigatório de máscaras, disponibilização de dispenser de álcool em gel, ambiente higienizado e distanciamento social.



“Até o momento, os estabelecimentos têm conseguido atender às medidas previstas para evitar a propagação da doença. As ações realizadas foram de monitoramento e, principalmente, de instrução dos protocolos contra o coronavírus”, afirmou Igor de Lima Oliveira.



Informações sobre descumprimento das medidas sanitárias podem ser repassadas à Ouvidoria Municipal, que atende nos números: 2635-4643 ou 2635-4870, ou à Guarda Municipal pelo número 153, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.