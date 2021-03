Vacinação para idosos a partir de 75 anos , começa amanhã (16/03) Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 08:59 | Atualizado 15/03/2021 08:59

Itaboraí - Chegou a hora dos idosos de 75 anos, moradores de Itaboraí, garantirem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na próxima terça-feira (16/03), os 16 polos de referência da vacinação espalhados pelo município estarão com as portas abertas, de 10h às 15h, para atender as pessoas incluídas neste grupo prioritário. É importante não esquecer de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.



Os 16 locais estratégicos são: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro; a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Chácaras Sambaetiba. Além de 13 Unidades de Saúde da Família (Reta Velha, Quissamã, Areal, Visconde, Agro Brasil, Planalto Marambaia, Cabuçu, Nova Cidade, São Joaquim, Santo Expedito, Itambi, Bairro Amaral e Aldeia da Prata).



Na última quinta-feira (11/03), o município recebeu uma nova remessa de imunizantes, contendo 1.500 doses (D1) da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac), enviada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí (SEMSA), o avanço das faixas etárias do grupo prioritário requer um planejamento criterioso, para que o município não fique desabastecido de vacinas entre as chegadas de novas cargas de imunizantes.



“Nossa intenção é que a gente possa vacinar o maior número possível de itaboraienses, dentro do período mais curto de tempo. Mas todo planejamento requer cautela e estamos fazendo tudo de forma que não fique nenhuma dúvida para a população, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do governo estadual”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.



Segunda dose



Na última quinta-feira (11/03), o município também recebeu mais uma remessa de imunizantes para a segunda aplicação, contendo 250 doses (D2) da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac). Para a população já vacinada, cujo prazo de intervalo fixado em 21 dias tenha sido atingido, a nova vacinação será realizada nos 16 polos de referência da vacinação, na próxima quarta-feira (17/03).



“Nosso planejamento tem como base a quantidade de doses enviadas pelo Estado. Após a vacinação da população de 75 anos, faremos um novo plano para continuar avançando nas faixas etárias do público-alvo”, explicou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.



Confira os 16 polos de vacinação:



– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.



– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.



– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.



– Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, Areal.



— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Agro Brasil

Endereço: Rua B, lt. 44 qd. 9, Parque Nova Friburgo.



— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.



– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.



– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.



– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.



– Unidade de Saúde da Família Edith Maria de Oliveira (USF São Joaquim)

Endereço: Rua José Leandro, Retiro São Joaquim.