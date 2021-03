Um revólver calibre 38 e drogas foram apreendidos com criminosos baleado. Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:36 | Atualizado 15/03/2021 11:37

Itaboraí - Na última sexta-feira um homem foi baleado num confronto com a Polícia Militar e preso por tráfico de drogas.



Agentes da inteligência do Serviço Reservado (P2), receberam uma denuncia anônima de que uma quadrilha estava se organizando para roubar cargas na região do Barreiro.



Quano os militares chegaram no bairro do Sossego, foram recebidos a tiros e o confronto começou.



A Polícia dominou a situação mas os criminosos fugiram e um foi encontrado baleado e com ele foi apreendido um revólver calibre 38 e entorpecentes.



O meliante foi socorrido no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior no bairro da Nancilândia.