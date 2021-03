Itaboraí

Secretaria de Desenvolvimento Social fortalece parceria com o Estado

O Secretário Marcos Araújo apresentou as demandas da cidade e reforçou que pretende contar com a parceria do Legislativo, por meio de emendas, para retomar programas importantes no município.

Publicado 15/03/2021 19:47 | Atualizado há 12 horas