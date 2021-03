Idosos de 75 anos recebem primeira dose da vacina no município. Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:00 | Atualizado 16/03/2021 17:00

Itaboraí - Nesta terça-feira (16/03), foi a vez dos idosos de 75 anos se dirigirem a um dos 16 polos de referência espalhados pelo município para tomar a primeira dose da vacina contra Covid-19. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), até a última segunda-feira (15/03), a cidade já contabilizava 10.641 vacinados com doses do imunizante de Oxford/AstraZeneca e da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac).

Deste total, 3.087 também já receberam a segunda dose da vacina. O intervalo previsto entre as duas doses da Coronavac é de 21 dias. Nesta quarta-feira (17/03), a população que já recebeu a primeira dose retornará a um dos 16 polos de referência para finalizar a imunização. Já o período entre as aplicações da vacina de Oxford/AstraZeneca foi fixado em três meses.

Publicidade

“Baseamos todo o nosso planejamento para atender a população de Itaboraí a partir da quantidade de doses enviadas pelo Estado. Faremos um novo balanço nesta semana para continuar avançando nas faixas etárias do público-alvo”, explicou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

A campanha de vacinação em Itaboraí teve início no dia 19 de janeiro, com a chegada da primeira remessa de doses encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). A espera teve um ponto final, nesta terça-feira (16/03), para Norival José Rodrigues, de 75 anos. Morador há mais de 50 anos da cidade, o idoso foi vacinado dentro do carro, pelo sistema ‘drive thru’, na Unidade de Saúde da Família (USF Reta Velha).

Publicidade

"A chegada da vacina é um sinal de esperança de dias melhores para todos nós. Assim, a gente se sente mais seguro, né? É uma felicidade", afirmou o idoso, que foi acompanhado pelo filho.

Na Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida (USF Areal), a sensação era a mesma entre os idosos a serem vacinados. Um deles foi Antônio José Santelly, de 75 anos. Isolado em um sítio no Areal desde o início da pandemia, o morador não vê a hora de reunir toda a família novamente.

Publicidade

"Demorou, mas agora finalmente chegou a minha vez. Estou escondido desde o início, a saudade de todo mundo aperta", disse o morador.