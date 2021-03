Miliciano foi preso no bairro de Porto das Caixas nesta terça-feira (16/03) Foto: Policial Civil 71ª DP de Itaboraí

Por Fabiano Medina

Publicado 16/03/2021 19:36 | Atualizado 16/03/2021 19:38

Itaboraí - Nesta terça-feira (16/03) agentes da 71ª DP de Itaboraí deram continuidade as investigações de atuação de milicianos no bairro do Porto das Caixas.

Segundo informações dos investigadores os milicianos estariam atuando na realização de cobrança a comerciantes da região em "troca de segurança", na ação a Delegada Norma Passos Lacerda e sua equipe encontraram um meliante identificado como Walace Macedo Policarpo, que já vinha sendo alvo também de várias denúncias anônimas através do disque denúncia.

O criminoso foi encontrado próximo a uma praça em uma moto, na abordagem Policial encontraram com ele uma quantia em dinheiro e um telefone celular, o infrator foi encaminhado a 71ª DP no Centro de Itaboraí.

Na Delegacia o homem confessou toda participação dele no contexto desta milícia e como ele se movimentava pra fazer as cobranças aos comerciantes do bairro, ele foi autuado no artigo 288-A do Código Penal e será transferido para o sistema prisional onde aguardará julgamento.