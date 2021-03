Carga de cigarros ilegais apreendidos, os produtos eram contrabandeados e vendidos na cidade por meliante com ligações com o Comando Vermelho, identificado por João Peres Batista. Foto: Policia Civil da 71ª DP

Por Fabiano Medina

Publicado 17/03/2021 06:50

Itaboraí - Um homem foi preso no início da noite d ontem (terça-feira 16/03) por receber, armazenar e vender cigarros contrabandeados do Paraguai.



Segundo informações EXCLUSIVAS a Redação do Jornal O DIA da 71 DP (Itaboraí), foram semanas investigando o contrabando de cigarros vindos do Paraguai e que estavam sendo comercializados por um elemento de nome João Peres Batista em Itaboraí.



O setor de inteligência através de investigação identificou que a mercadoria ilegal estava vindo das comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina, área de atuação da facção Comando Vermelho.



Dois elementos identificados como: "Ruan e Paulão" forneciam o material roubado e o meliante Ruan, é ligado ao chefe do tráfico de drogas local de vulgo "Rabicó".



Agentes fizeram uma campana acompanhando o criminoso que vendia a carga ilegal no município, seguindo seus passos identificaram o local do depósito onde estariam guardados as caixas de cigarro, momento em que foi abordado na localidade próxima da rua 100, onde foi constatado o depósito dos cigarros contrabandeados.



O criminoso foi encaminhado parava 71 DP no Centro de Itaboraí e confessou o crime.

Toda a carga ilegal de cigarros contrabandeados que estava no depósito clandestino foi apreendida.



João Peres Batista foi autuado pelo crime de contrabando descrito no Art 334-A do Código Penal, e será transferido para o sistema prisional onde aguardará julgamento.