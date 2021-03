Carro roubado utilizado por criminosos em roubos de carga e recuperado pela Policia Militar do 35ª BPM de Itaboraí. Foto: PMERJ

Por Fabiano Medina

Publicado 17/03/2021 13:32

Itaboraí - Um homem foi preso ontem (16/03) pelo 35º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Itaboraí.



Ele estava perseguindo um veículo, estilo furgão na BR-493 para tentar roubar uma carga de cigarros que estava sendo transportada por uma empresa.



Os agentes estavam ao lado da Rodovia no Viaduto Monte Verde onde possuem um ponto de vigilância quando foram surpreendidos por pedidos de socorro do motorista do furgão que transportava a carga de cigarros.



A Polícia Militar iniciou a perseguição quando os criminosos foram avistados dirigindo um carro da marca Toyota (veiculo roubado) em alta velocidade que passou pela viatura Militar.



Uma perseguição em alta velocidade se iniciou e acabou próximo a UPA de Manilha, quando os bandidos largaram o automóvel e fugiram a pé, porém os agentes conseguiram capturar um dos elementos o outro conseguiu escapar.

Os Policiais recuperaram também o veículo roubado.



A ocorrência foi registrada na 71 DP, Centro de Itaboraí, o meliante capturado já possui passagens pela Polícia, por roubo e pelo crime de receptação.