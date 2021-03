A equipe de investigação e inteligência da 71ª DP de Itaboraí investiga o caso. Foto: Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 08:47 | Atualizado 19/03/2021 08:47

Itaboraí - Criminosos vem invadindo e aterrorizando moradores em sítios na região rural de Itaboraí. Conforme já noticiado pelo Jornal O DIA, até 42 cabeças de gado já foram furtadas de um sítio na cidade, porem a carga foi recuperada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil do município, a 71ª DP do Centro da cidade. Mesmo assim homens armados continuam invadindo propriedades a mais ou menos um mês.

Eles além de estarem armados, de roupas pretas e máscaras, também utilizam luvas o que impede a identificação através da investigação de digitais. O último caso aconteceu no último domingo, (14/03) no bairro do Pacheco.

Publicidade

O núcleo de investigação da 71ª DP, informou a imprensa que por volta das 23h uma quadrilha de seis homens armados inclusive com um fuzil, uma propriedade foi invadida e roubada, a proprietária da residência relatou em depoimento a policia que os bandidos são muito agressivos, ameaçando psicologicamente o tempo todo e que a permanência na casa durou horas.

As vítimas são amarradas e amordaçadas, a quadrilha leva TUDO no imóvel, neste caso, foram nove aparelhos de televisão, ventiladores, celulares, na fuga ainda roubaram um veiculo que passava por volta das 01h30 na RJ-114, um automóvel Fiat Fiorino informou a equipe da 71ª DP, o motorista do carro ainda teve além do carro, dois celulares roubados.

Publicidade

As investigações continuam, e os agentes da 71ª DP acreditam que os bandidos conhecem a rotina dos donos dos sítios, muitas dessas propriedades são alugadas para eventos o que pode chamar atenção de criminosos de fora da cidade.

O 35º Batalhão da Policia Militar de Itaboraí informou que intensificou a ronda nas regiões que vem sofrendo esses crimes.

Publicidade

A 71ª DP segue com seu núcleo de inteligência as investigações.