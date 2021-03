Mutirão da transformação passou hoje pelo bairro do Santo Antônio. Foto: ASCOM Itaboraí

Itaboraí - Moradores do bairro de Santo Antônio foram surpreendidos, nesta sexta-feira (19/03), com a chegada de máquinas e com som de obras logo nas primeiras horas desta manhã. A localidade foi a escolhida para receber o mutirão de serviços da Prefeitura de Itaboraí, tendo o prefeito Marcelo Delaroli à frente da operação. O chefe do Executivo ouviu a demanda dos moradores e, mesmo sob o sol forte, comandou o trabalho pelas ruas do bairro.

As atividades começaram pela Avenida Vereador Pereira Neto, principal do bairro, e seguiram pelas ruas paralelas. Por meio das secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos, foram realizados serviços de tapa-buracos, poda de árvores, recolhimento de resíduos, limpeza de caixas de esgoto, roçado e capina, troca de iluminação e operação de patrolamento.

"O povo de Itaboraí sabe bem o que tem acontecido na cidade há muitos anos. Ruas com muitos buracos e sem saneamento básico, além de uma saúde muito precária. O que estamos fazendo agora é começar a reerguer a cidade. Sabemos que não será de uma hora para outra, mas a população pode ter certeza que estamos trabalhando para transformar essa realidade", afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

Devido às limitações impostas pela bandeira vermelha, que define risco alto de contágio da Covid-19, o mutirão contou apenas com funcionários da Prefeitura, sem o chamamento voluntário da população para colaborar com o trabalho. Ao todo, a ação contou com cinco caminhões para recolher os resíduos, duas patróis, três retroescavadeiras e rolo compactador, além de dois caminhões com cesto aéreo para serviços de troca de lâmpadas e poda de árvores.

"As ações de mutirão realizadas pela Prefeitura melhoram o bairro como um todo. Além de conservar as ruas, deixam a localidade mais humana e melhor para se viver. A nossa gestão tem esse viés de ir para a rua, trabalhar, botar o pé no chão e mostrar que fomos eleitos para isso", disse o vice-prefeito Lourival Casula, que também acompanhou os serviços, ao lado de outros secretários municipais e vereadores.

Morador há mais de 20 anos do bairro, Vanderlei Costa, de 68 anos, conta que a região vivia um completo abandono há muitos anos. Segundo o morador, que é cadeirante, a população sempre se mobilizou para fazer solicitações por melhorias, mas não tinham as demandas atendidas.

"Nunca tínhamos visto isso aqui no bairro, uma ação tão grande. Estávamos esperando há anos por obras de manutenção. Parece que estávamos esquecidos, mesmo pagando nossos impostos em dia. Só tenho a agradecer", disse o morador.