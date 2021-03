Itaboraí

Prédio da Câmara Municipal é vistoriado para inicio de restauração

O prédio antigo, interditado há dois anos, recebeu o diretor Cláudio Elias da Silva e sua equipe técnica do Instituto Estadual do Patrimônio (INEPAC) para iniciar as obras de restauração da calçada e do edifício.

Publicado há 20 horas